Cathy Hummels: Auswanderungs-Pläne! Hier ist sie jetzt glücklich

In den letzten Wochen musste Cathy Hummels einiges Einstecken. Nicht nur erntete sie harte Body-Kritik nach besorgniserregenden Bikini-Fotos, auch die ständig neuen Fremdgeh-Skandale ihres Noch-Ehemannes Mats Hummels prasselten böse auf sie ein. All der Stress und die Vielzahl an neuer Projekten zwangen die Mutter des kleinen Ludwig sogar zu einer Social Media Auszeit. Jetzt scheint Cathy jedoch wieder glücklich zu sein und das liegt wohl an einem ganz bestimmten Ort im Paradies, für den sie nun sogar ganz neue Pläne schmiedet.