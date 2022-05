Cathy Hummels: Mager-Schock! Wie schlecht geht es ihr wirklich?

Das finden zumindest ihre Fans. Cathy Hummels präsentiert sich leichtbekleidet im Pool und gibt damit den Blick frei auf ihren schlanken Körper - für einige Fans zu schlank...sie schreiben unter dem Post besorgt: "Also ich mag ja deine frische herzliche Art.. aber ich finde dich sehr schmal … pass gut auf dich auf", "Bedenklich", "Eindeutig zu dünn" oder "Ich finde es erschreckend, wie viele diese Bilder als 'schön' empfinden. Man darf nicht vergessen, wie viele junge Menschen den ganzen Influencern nacheifern. Und Cathy Hummels sieht leider nicht mehr gesund aus... Gerade als Mutter sollte sie das wissen...." lauten nur ein paar der Stimmen aus den Kommentaren.

Ob Cathy sich diese Worte zu Herzen nimmt? Bleibt nur zu hoffen, dass sie weiß, was sie tut und ihre Gesundheit trotz all dem Drama ums sie herum, immer noch an erster Stelle steht...

Was sie alles mit ihrem Noch-Ehemann Mats Hummels durchstehen musste, erfährst du im Video: