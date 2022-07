Cathy Hummels: Bestätigt sie hier das Ehe-Aus mit Mats?

Weiter wird sie noch deutlicher und spricht von der Beziehung zu ihrem Noch-Ehemann Mats Hummels in der Vergangenheitsform: "Ich habe meinen Mann sehr geliebt und wollte mich um alles immer perfekt kümmern, aber das ging so nicht weiter!". Auweia! Damit scheint sie wohl wirklich endgültig mit dem Fußballer an ihrer Seite abgeschlossen zu haben. Zumindest weiß sie nun worauf sie jetzt ihren Fokus legt: "Ich habe gelernt, meine Bedürfnisse an vorderste Stelle zu setzen – nach meinem Sohn. Ich fühle mich frei und voller Power. Das ist ein gutes Gefühl!"

