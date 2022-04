Cathy Hummels: Bizarre Porno-Vorwürfe!

Fiese Kritik an Cathy

Auf ihrem Instagram-Account postet Cathy gleich drei Fotos von sich, auf denen sie nackt in der Badewanne zu sehen ist. Dabei hält sie sich lasziv ein Handtuch vor den Körper. Dazu schreibt die 34-Jährige: "Oops, da war das Handtuch nass. Nach meinem Handwerker-Dreh heute musste ich erst einmal baden."

Doch die Fotos kommen bei ihren Followern überhaupt nicht gut an. Unter dem Beitrag häufen sich bereits die gemeinen Kommentare:

"Ich weiß nicht, ob das nötig ist?"

"Ich mag dich echt, Cathy, aber der Text unter dem Bild liest sich irgendwie wie aus einem Porno."

"Das wird ja immer billiger hier. Armes, kleines, kaputtes Mädchen. Kann da nicht mal einer helfen?"

"Warum?! Hast du Aufmerksamkeit so dringend nötig? Bei allem Respekt... es wirkt einfach billig. Du bist eine erwachsene Frau. Und ich sehe dich auch nicht bei `Only Fans`. Was für ein Niveau."

"Cathy, ich mag dich grundsätzlich, ABER mir wird zusehends schleierhafter, warum du das Niveau permanent runterfährst."

Autsch! Wie gemein...

Die Liebeslüge von Cathy und Mats Hummels ist aufgeflogen: