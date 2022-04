Cathy Hummels: Fremdgeh-Drama! Jetzt holt sie zum Gegenschlag aus

Oh oh, da teilt die 34-Jährige aber heftig gegen ihren Fußballer-Gatten Mats Hummels aus! Allen Anscheins nach ist auch die Mama von Söhnchen Ludwig nicht gerade begeistert darüber, wie die Trennung von ihr und ihrem Mats nun an die Öffentlichkeit gelangt ist. Doch den Schuh der traurigen, betrogenen Ehefrau will sie sich wohl noch lange nicht anziehen. Wortgewannt feuert sie damit gegen ihren Mats und reibt es ihm inklusive Verlinkung in ihrer Story unter die Nase. Bleibt Abzuwarten, wie der Profi-Kicker darauf reagieren wird.

Eine Scheidung der beiden könnte jedoch nicht ganz so rosig für sie sein. Mehr dazu erfährst du im Video: