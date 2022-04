Prinzessin Victoria: Heureka, das 3. Baby ist unterwegs

Was war das für ein herrlicher Tag! Als Kronprinzessin Victoria (44) jetzt in der kleinen Stadt Norrtälje zu Gast war, strahlte sie noch mehr als die Sonne an diesem milden Frühlingstag. Gelöst und glücklich war sie, so wie sie es ja meist ist. Aber etwas war doch anders. Irgendwie war sie noch fröhlicher, als wir sie kennen. „Die Kronprinzessin ist wunderschön! Ich habe sie zum ersten Mal in echt gesehen und kann nicht fassen, wie sie jeden in ihren Bann zieht“, sagt eine begeisterte Einwohnerin der Stadt.

Auch interessant: