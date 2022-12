Cathy Hummels: Bizarrer Dating-Aufruf für Ex Mats Hummels

Gleichzeitig versieht sie den Post mit einer Verlinkung zu Mats Hummels Instagram-Profil und schreibt erneut: "PS: Alle potentiellen Bewerberinnen bitte ebenfalls unter 24". Dass Cathy Hummels hier auf die deutlich jüngeren Affären ihres Ex anspielt, steht wohl außer Frage. Immerhin datete der Fußballer nach der Trennung von der Mutter seines Sohnes ausschließlich Frauen in ihren 20ern. Aber auch Mats selbst nimmt es mit Humor und kann über den Dating-Aufruf seiner Ex in dem Clip in Cathys Story nur lachen.

