Mats Hummels: Schon wieder beim Fremd-Knutschen erwischt!

Am Freitag war Mats Hummels mit ein paar Kumpels auf die Balearen Insel gereist und postete eine Instagram-Story mit dem Hashtag #bbfl, sprich "Best Buddies for Life" - beste Freunde fürs Leben. Doch ganz so freundschaftlich sehen die nun aufgetauchten Aufnahmen des Profi-Kickers nicht aus. Der Noch-Gatte von Cathy Hummels wurde wieder einmal beim Fremd-Küssen abgelichtet. RTL liegen Bilder vor, die den Familienvater angeblich mit dem 27-jährigen Model Julia Nikola Gauly zeigen. Einmal ins Gespräch vertieft in einer Bar und dann auch noch wild knutschend auf der Playa de Palma.

Ein erneuter Schlag ins Gesicht für Noch-Ehefrau Cathy Hummels. Erst vor wenigen Wochen machte das Date zwischen Mats und "Germany's Next Topmodel"-Beauty Céline Bethmann Schlagzeilen. Die GNTM-Gewinnerin postete sogar einen Screenshot indem der Fußballer klarstellte, er sei single. Dieses Single-Leben scheint er nun auch in vollen Zügen weiter in aller Öffentlichkeit zu genießen...

Was Mats & Cathy bei einer Scheidung vertraglich Bitteres erwarten würde, erfährst du im Video: