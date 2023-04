Cathy Hummels: Ein Baby per Leihmutter! Jetzt kommt alles raus

Es gibt endlich wieder Nachwuchs im Hause Hummels! Cathys Bruder Sebastian wird zum ersten Mal Papa. Das Baby von ihm und seinem Mann kommt soll per Leihmutterschaft in den USA zur Welt kommen. Nicht nur die werdenden Eltern, sondern auch Tante Cathy ist komplett aus dem Häuschen. "Dass mein Bruder und sein Partner Jakob Eltern werden, ist für mich sehr aufregend. Ich freue mich enorm für die beiden, weil ich einfach weiß, was das für ein langer Prozess und Leidensweg für beide war", erklärt sie im Interview mit RTL.