Cathy Hummels: Trennungs-Video mit Mats Hummels aufgetaucht!

Dass sie die Trennung von Mats Hummels ganz schön mitnimmt, machte Cathy Hummels schon vor der Bekanntgabe immer wieder subtil auf Social Media klar. Mit kryptischen Zeilen richtete sie sich bezüglich ihres Gemütszustands immer wieder an ihre Fans auf Instagram. Jetzt, da die Katze aus dem Sack ist, postete sie erneut eine Hommage an ihre Beziehung mit dem Fußballer und teilte nun ein Video auf Instagram in dem sie einige Momentaufnahmen aus ihrer Ehe zusammenschnitt: