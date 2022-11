Cathy Hummels: Heftige Kritik! Damit hätte sie wohl nicht gerechnet

Ob Cathy Hummels das wohl so gemeint hat? In den letzten Tagen machte sich die Ex von Mats Hummels immer wieder für das Thema Depressionen stark. Auf Instagram meldete sie sich vermehrt in ihrer Story dazu zu Wort und berichtete auch von ihren eigenen Erfahrungen mit mentalen Problemen. Dennoch scheint die deutsche Depressionshilfe damit nun so gar nicht einverstanden zu sein. Warum, macht die Organisation in einem kritischen Statement gegen die Moderatorin nun deutlich.