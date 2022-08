Cathy Hummels: Jetzt folgt ihr Rachefeldzug gegen Noch-Ehemann Mats!

Erste Anzeichen, dass selbst bei der leidensfähigen Spielerfrau das Maß demnächst voll sein könnte, zeigten sich jetzt, als sie zu Gast in der YouTube-Show "World Wide Wohnzimmer" der Zwillingsbrüder Dennis und Benni Wolter (31) war. Cathy musste vorgegebene fiktive Schlagzeilen über sich kommentieren. Zur ausgedachten Überschrift "Cathy packt aus – 'Mein Leben mit Mats' wird zum Bestseller" bemerkte sie vielsagend: "Da gibt’s ja eigentlich nicht so viel auszupacken […]. Es gab einfach gewisse Umstände…"

Die gewohnt konziliante Aussage gewinnt allerdings durch das sehr beredt betonte Wörtchen "eigentlich" eine besondere Brisanz: Cathy hörte sich ganz so an, als würde sie liebend gern doch ein bisschen mehr auspacken. Wenn Mats seine Ex also weiter mit einer Flut von Fremdflirts und Knutschfotos provoziert und öffentlich demütigt, könnte sie sich womöglich doch noch dazu hinreißen lassen, "uneigentlich" aus dem Nähkästchen plaudern – und die erfundene Schlagzeile wird schneller Realität, als Mats lieb ist…