Mats Hummels: Jetzt reißt er Witze über sein Liebeslieben

Mit der Treue sieht es Mats Hummels wohl nicht so eng. In den letzten Monaten sorgte der Noch-Ehemann von Cathy Hummels vor allem mit immer neuen Affären für Schlagzeilen. Verkündete sogar gegenüber seinem Flirt Céline Bethmann, das Liebes-Aus mit seiner Frau Cathy indem er ihr in einem Privatchat schrieb, dass er single sei, den diese prompt auf Social Media veröffentlichte. Autsch! Aber dabei blieb es nicht, nachdem Céline schon wieder Geschichte war, wurde der Profi-Fußballer schon wieder beim Fremd-Knutschen auf Mallorca erwischt. Ganz schön bitter für Noch-Gattin Cathy Hummels, diese Schlagzeilen immer unter die Nase gerieben zu bekommen.

Jetzt kommt es aber noch härter. Mats scheint nun ganz offen mit seinen Fremd-Flirts umzugehen und zieht sein wildes Liebesleben nun in der Youtube-Show "World Wide Wohnzimmer" in Lächerliche. Bei einem Spiel in der Show, das zu dritt gespielt wurde, konnte er sich nun einen selbst ironischen Scherz nicht verkneifen und stellt sich wie folgt vor dem Publikum vor: