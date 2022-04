Cathy Hummels: "Kampf der Realitystars"-Beichte! Das passiert wirklich hinter den Kulissen

Es ist bereits das dritte Mal, dass Cathy Hummels bei "Kampf der Realitystars" die "Stunde der Wahrheit" moderiert. Doch trotzdem ist die 34-Jährige vor Beginn einer neuen Staffel immer wieder neugierig, auf welche Kandidaten sie treffen wird. Bei der diesjährigen Staffel hatte Cathy ganz klare Favoriten, wie sie im Interview beichtet: "Ich habe mich sehr gefreut auf Schäfer Heinrich, auf Elena Miras, auf Ronald Schill. Auch auf Jan Leyke tatsächlich. Den kannte man auch aus diversen Formaten. Einfach um zu sehen, wie sind die denn wirklich."

Doch jede neue Staffel mit seinen neuen Kandidaten bringt auch viel Arbeit mit sich. Denn Cathy bereitet sich auf jeden Show-Teilnehmer vor. Im Interview erzählt sie: "Also den ein oder anderen kennt man natürlich mehr, den anderen weniger. Das hängt auch immer davon ab, in welchen Formaten die Kandidaten waren und wie intensiv man die schaut. Aber grundsätzlich bereite ich mich so vor, dass ich mir Material anschaue in Bezug auf die Kandidaten. Schau, was die aktuell gerade machen. Oder vielleicht auch, was haben sie gemacht. Also mich da einfach fortbilde und gucke, dass ich immer up to date bin."