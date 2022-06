Cathy Hummels nach Mats' Knutschattacke: Sie hat genug

Gerade verbrachten die beiden wieder ein paar Tage mit Sohn Ludwig (4) unter der Sonne Floridas – und diese unbeschwerte Zeit hat es Cathy mal wieder gezeigt: Sie will gar nicht zurück nach Deutschland. Da warten schließlich nur Hater-Kommentare und Schlagzeilen über ihre kaputte Ehe. Das alles lässt sich doch in Miami Beach viel besser ertragen, scheint sich auch Cathy gerade ernsthaft zu überlegen. "Ich sollte mir hier ein Apartment zulegen", verriet sie jetzt ihren Followern. "Miami macht mich happy. Ich liebe den Vibe hier, und Ludwig auch. Er sagt: 'Mama ich will zehn Monate hierbleiben!'" Vielleicht auch einfach für immer?