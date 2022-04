Cathy Hummels: Nimmt ihr Noch-Ehemann Mats jetzt alles?

In Sachen Medientrubel ist Cathy Hummels ein alter Hase, besonders was ihre Beziehung mit Fußballer-Gatten Mats Hummels angeht. Immer wieder wurde Cathy Zielscheibe wilder Spekulationen. Jetzt hat sich das Blatt jedoch gewendet und ein anderer rückt in den Vordergrund - ihr Noch-Ehemann Mats! Da kann sich auch die Moderatorin einen kleinen Seitenhieb nicht mehr verkneifen.