Cathy Hummels: Trennungsdrama mit Mats! Jetzt kämpft sie um ihren Sohn!

Derzeit scheinen es die Noch-Ehepartner darauf anzulegen, einander mit spannenden Freizeitangeboten zu überbieten. Um zu beweisen, was für eine hingebungsvolle Mutter sie ist, lässt Cathy über Instagram die Welt praktisch in Echtzeit daran teilhaben, wie sie mit dem kleinen Ludwig Lego spielt, einkaufen geht oder ihm seinen "größten Wunsch" erfüllt, einmal im Cockpit eines Flugzeugs zu sitzen.

Mats lässt sich auch nicht lumpen: Beim Fußballspiel Dortmund gegen Köln spazierte der Kicker vor Millionen Zuschauern mit Ludwig über den Stadionrasen. Das überrascht. Schließlich war er früher stets darauf bedacht, sein Kind aus der Öffentlichkeit zu halten – aber was Mama macht, kann Mats auch. Die holte übrigens prompt zum Gegenschlag aus und postete ein Bild von sich mit "Ludi" beim Baden. Eigentlich ein No-Go, sein Kind halb nackt im Netz zu zeigen, aber das schien ihr in diesem Moment wohl nicht so wichtig zu sein.

Was für ein Kindertheater!