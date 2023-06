Cathy Hummels: Überraschendes Babyglück

So teilt Cathy nun ein zuckersüßes Foto von sich, auf dem sie voller stolz ein Neugeborenes auf dem Arm hält! Wow! Wie niedlich! Doch um wen handelt es sich auf dem Bild? Ein Blick in Cathys Beschreibung verschafft Klarheit! So verkündet die Ex-Frau von Mats Hummels: "Ich bin so glücklich, weil mein Bruder und sein Partner Jakob Vater geworden sind." Was für tolle Nachrichten, die auch scheinbar ihre Fans freuen! Unter dem Schnappschuss kommentieren sie fleißig: "Herzlichen Glückwunsch an die kleine Regenbogenfamilie! Wie schön für deinen Bruder und sein Partner. Du bist bestimmt eine ganz tolle Tante" sowie "Alles Gute für die kleine Familie, für deinen Bruder und seinen Lebensgefährten, das freut mich sehr! Tolle Tante!" Mehr Begeisterung geht wohl kaum!