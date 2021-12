Cathy Hummels: Kryptische Zeilen - sind sie bald zu viert?

Nach diesem süßen Familien-Schnappschuss und dem gemeinsamen Weihnachtsfest ging es dann in den Urlaub. Prompt folgte ein Foto auf Cathys Instagram Account, bei dem viele Fans stutzig wurden. Bei dem mutmaßlich aktuellen Familienbild auf dem Mats, Cathy und Ludwig zu sehen waren glaubten sie nämlich eine versteckte Botschaft entdeckt zu haben. Doch welche sollte das sein? Cathy versah das Bild mit kryptischen Zeilen und schrieb: "the 4 of us", zu deutsch "wir vier". So so, auf dem Bild konnten Fans jedoch keine vierte Person ausmachen und schlussfolgerten schnell - ist Cathy Hummels etwa wieder schwanger?

Doch so schnell wie er kam, war der Post auch schon wieder verschwunden. Cathy muss das Bild höchstwahrscheinlich selbst wieder gelöscht haben. Ein weiteres Statement zu den Spekulationen blieb, wie immer, aus. Wer jedoch eventuell mit einer vierten Person gemeint sein könnte, ist die Nanny mit der sich Cathy in einer Instagram-Story vom Wochenende zeigte. Die Zukunft wird ohnehin zeigen, ob die Fans recht behalten werden und Ludwig sich schon bald über ein Geschwisterchen freuen darf, denn lange wird sie es ansonsten nicht verstecken können.

