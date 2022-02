Cathy Hummels: Verplappert! Jetzt verrät sie aus Versehen ihren Beziehungsstatus!

Gegenüber "Leute heute" spricht Cathy nun ganz offen über den Schockmoment in Thailand und offenbart: "Ich habe wirklich gedacht, das war’' und dass ich das nicht überlebe." Bei der Frage, wie ihr Umfeld auf das schreckliche Ereignis reagiert hat, scheint Cathy jedoch ein Detail überhört zu haben. So will Cathys Gegenüber wissen, wie ihr Ex-Mann auf den Überfall reagiert hat. Die Power-Frau entgegnet: "Alle sind besorgt gewesen." Hoppla! Hat Cathy etwa überhört, dass Mats Hummels als ihr Ex-Mann bezeichnet wurde? Oder hat sie sich bei all der Aufregung verplappert und ihren Beziehungsstatus verraten? In den letzten Monaten machten schließlich immer wieder Meldungen die Runde, dass die beiden getrennte Wege gehen...

So oder so steht jedoch eh nur eins im Vordergrund, dass sich die Münchnerin von diesem schlimmen Vorfall schnell wieder erholt...