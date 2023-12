Cathy Lugner: Sex-Beichte! So muss ihr Neuer im Bett sein

Mit Ex-Mann "Mörtel" Lugner hatte Cathy einen echten Gentleman der alten Schule an ihrer Seite - so wie es sich die 34-Jährige wünscht. Doch "Spatzi" hat irgendwann lieber die Fliege gemacht und ist jetzt bereit für eine neue Liebe. In einigen Dingen soll Mr. Right ihrem Ex aber ähneln: "Mein Traummann muss jetzt kein Millionär sein, aber er soll schon erfolgreich sein in dem, was er beruflich macht und Ziele haben", erklärte die Blondine gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Doch es gebe auch Unterschiede. Wenn sich Cathy ihren Mann backen könnte, wäre er 1,90m groß: "Da fühle ich mich als Frau einfach geborgener", gesteht Cathy.