Charlène von Monaco: Bittere Vorwürfe! Lächelt sie jetzt nur für Geld?

Gerüchte über die Ehe der beiden gab es immer wieder. Charlènes Auftritte soll sich der Fürst einiges kosten lassen, heißt es. Alles Quatsch! "Sie unterstützt mich bei der Führung des Fürstentums, aber wir sind nicht 24 Stunden aneinandergebunden, denn wir sind auch ein berufstätiges Paar", erklärte Albert in einem Interview der italienischen Zeitung "Corriere della Sera".

Vielleicht gibt es noch einen anderen Grund, warum Charlène in letzter Zeit häufiger lächelt: ihre neue Garderobe! Der Fürst scheint sehr spendabel zu sein, knapp 740 000 Euro sollen die Designerklamotten seiner Liebsten gekostet haben. Wer so viele Termine hat, will schließlich gut aussehen. Da fällt das Lachen gleich viel leichter …