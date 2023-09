Fürstin Charlène & Fürst Albert: Doch kein Ehe-Aus! Sie sind wieder vereint

Sie sind wieder vereint! Bei der Eröffnung eines neuen monegassischen Fernsehsenders namens "TVMonaco" machten Charlène von Monaco und ihr royaler Gatte Fürst Albert deutlich, dass sie noch immer ein Team sind! Bilder des Events, die der "Hello!" vorliegen, zu Folge sind die beiden ein Herz und eine Seele. Stylisch wie eh und je präsentieren sie sich Seite an Seite - Charlène in cremefarbener Hose und einer schwarzen Satinbluse und Albert in einem marineblauen Anzug mit weißem Hemd und roter Krawatte.

Von wegen Ehe-Krise also! Auch im gemeinsamen Urlaub auf Korsika mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella, genoss das Paar die Zeit als Familie auf einer Jacht. Damit ist ihre Liebe wohl noch nicht erloschen.