Charlène von Monaco: Große Sorge nach dem Krönungs-Auftritt!

Fürstin Cherlène wird seit Jahren nachgesagt, sie sähe bei öffentlichen Auftritten des Öfteren unglücklich aus. Was steckt wirklich hinter der Fassade, die sie so sehr versucht aufrecht zu erhalten? Am ersten Tag der Krönung in England erstrahlte Charlène von Monaco in einem babyblauen Kleid und zog mit ihrem Strahlen im Gesicht alle Blicke auf sich. Doch davon war am nächsten Tag, dem Tag der eigentlichen Krönung, nicht mehr viel übrig geblieben. In einem cremefarbenen Kleid mit passendem Hut wirkt die Fürstin sichtlich erschöpft, fast so als müsse sie sich beim Gehen auf ihren Mann Fürst Albert stützen. Was ist über Nacht mit der so glücklich wirkenden Charlène passiert?

Klar ist, die Monegassin hat eine schwere, durch Krankheit gezeichnete Zeit hinter sich. Ist sie noch immer nicht komplett über den Berg? Darauf würde auch ihr Netzauftritt hindeuten - seit dem Geburtstag ihrer Zwillinge herrscht auf ihrem sonst so gut befüllten Instagram-Account gähnende Leere. Bleibt abzuwarten, ob sich die Fürstin schon bald wieder mit einem positiven Lebenszeichen bei ihren Fans meldet.

