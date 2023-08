Charlène von Monaco: Treibt dieser Mann nun einen Keil zwischen sie und Albert?

Denn der Monarch steckt in einer Art Zwickmühle: Nach hartnäckigen Korruptions-Vorwürfen gegen vier engste Vertraute zog Albert nun erste Konsequenzen und feuerte seinen angeblich in dubiose Immobilien-Geschäfte verwickelten Vermögensverwalter Claude Palermo. Der Geschasste begnügt sich jedoch nicht damit, Albert wegen der angeblich unrechtmäßigen Entlassung auf rund eine Million Euro Schadensersatz zu verklagen, er könnte auch etliche bislang gut gehütete Geheimnisse lüften, die den Monarchen in kein gutes Licht rücken sollen.

"Fürst Albert II. hat sich während seiner Regentschaft beglückwünscht, dass Monaco ein Rechtsstaat ist. Leider gibt es Umstände, unter denen er dieses Prinzip vergisst und die Gewalt der Willkür begünstigt", ließ er über seinen Anwalt Pierre-Olivier Sur ausrichten. Das Pikante: Aufgrund seiner langjährigen Arbeit am Hof verfügt Palermo über viele sensible Informationen, darunter wohl auch solche privater Natur, die Albert und seine Familie in Bedrängnis bringen könnten.

Die monegassische Zeitung Monaco-Matin fürchtet die Enthüllung möglicherweise "unangenehmer" Details. Bitter für die kaum genesene Charlène, der nun erneut der Boden unter den Füßen wegzubrechen droht ...