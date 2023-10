Charlize Theron: Schock-Geständnis - Ihr Vater wollte sie und ihre Mutter umbringen

Sich in den Armen ihres Vaters Charles († 43) in Sicherheit wiegen – dieses kindliche Erlebnis blieb Charlize Theron versagt. Ihr Vater war alkoholabhängig und wurde im Rausch aggressiv. Ihre ganze Kindheit über waren die Schauspielerin und ihre Mutter Gerda den physischen und psychischen Misshandlungen von Charles ausgesetzt. Als Charlize 15 war, versuchte ihr Vater sie und ihre Mutter im Vollrausch zu erschießen. Doch der Mut ihrer Mutter rettete die Jugendliche. Viele Jahre schwieg die Oscar-Preisträgerin und erzählte nichts über die schreckliche Familientragödie. Dann brach sie ihr Schweigen. "Erst eine Therapie half mir darüber hinweg."

"Ich erinnere mich genau, wie ich hörte, dass sein Auto die Auffahrt hochkam. Ich wusste, es wird etwas Schlechtes passieren. Mein Körper wusste es einfach", blickt die Schauspielerin heute auf den 21. Juni 1991 zurück.

Wie so viele Abende kam Charles sturzbetrunken nach Hause. Die Familie wohnte damals auf einer Farm nahe Johannesburg (Südafrika). "Er war nicht einmal mehr in der Lage zu gehen", erinnert sich die blonde Hollywood-Diva. Was jedoch an diesem Abend anders war: Der 43-Jährige hatte eine Waffe in der Hand. Charlize und Mutter Gerda versteckten sich im Schlafzimmer vor ihm. Die beiden hatten Todesangst.