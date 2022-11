Chethrin Schulze: Im Liebesglück! So verkündet sie ihre Verlobung

Ist die 30-Jährige jetzt etwa schon verlobt? Ein Foto, welches sie in ihrer Instagram-Story teilte, heizt diese Gerüchte nun weiter an: Auf dem Foto sind die Hände von ihr und ihrem Freund zu sehen. Was dabei vor allem ins Auge sticht: Chethrins Ringfinger schmückt ein funkelnder Klunker! Zu dem Foto schreibt das Reality-Sternchen das Wort "Liebe".

Ob sich das Paar wirklich verlobt hat, bleibt abzuwarten. Chethrin hat allerdings bereits während einer Fragerunde auf Instagram verraten, dass sie sich gemeinsame Kinder wünschen und "damit auch nicht mehr allzu lange warten" werden.

Chethrin Schulze nahm nach "Love Island" bei "Promi Big Brother" teil. Seht im Video alle Gewinner bis 2021 im Überblick!