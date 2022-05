Mike Heiter: So denkt er wirklich über Ex Chethrin Schulze!

Gegenüber Promiflash äußerte sich Mike Heiter, der nun mit "Are you the One"-Sternchen Laura Morante seine große Liebe gefunden hat, erstmals nach so langer Zeit wieder über seine Ex Chethrin Schulze. Die beiden gingen alles andere als im Guten auseinander und hatten auch danach kein gutes Wort für den Anderen übrig. Ob sich das nun geändert hat? Jetzt spricht Mike Klartext und berichtet, wie er heute zu Chethrin steht: