Uwe Ochsenknecht: Das Testament steht – "Ich bin bereit für den Tod"

Sowohl mental als auch in der Praxis: Wenn Uwe Ochsenknecht eines Tages gehen muss, dann ist an alles gedacht. Einen Grund zur Sorge gibt es im Übrigen nicht, dennoch sei der Tod schließlich für alle unausweichlich. Was seine Beerdigung angeht, so sei sie ihm "völlig wurscht" – Vorgaben möchte er niemandem welche machen und was hinterher mit seinem Körper geschieht, interessiert ihn nicht; er sei danach sowieso "Abfall und Müll", so der Schauspieler. Was ihm allerdings wichtig ist, sind seine Hinterlassenschaften anderer Natur. So setzte er bereits sein Testament auf. Was da im Detail drin steht, und ob und wie viel Ex-Frau Natascha (60) und die Kinder, Cheyenne (24), Jimi Blue (32) und Wilson Gonzalez (34) und Rocco (38) vererbt bekommen, ist nicht bekannt. Das Testament und das Beschäftigen mit seinem Tod ist keineswegs ein Indiz dafür, dass er ihn in naher Zukunft erwarte; im Gegenteil – er liebe das Leben und möchte es auskosten, solange es ihm erlaubt ist. Wir hoffen, das Testament bleibt noch viele Jahre hinter verschlossenen Türen.