Cheyenne Ochsenknecht: Sie spricht über die schlimmste Zeit ihres Lebens

Nach dem Tod ihrer Cousine hat Cheyenne die Trauer in sich hineingefressen. Mittlerweile habe sie aber gelernt, über ihren Verlust zu sprechen. Ihr Ehemann habe ihr dabei geholfen ihre Trauer zu verarbeiten. Trotzdem hinterlässt Emily eine große Lücke in Cheyennes Leben: "Sie war meine beste Freundin, meine Schwester, die ich nie hatte, meine Bezugsperson. Ich in erwachsen. Ich denke eigentlich jeden Tag an sie", erzählt sie traurig.

Auch Cheyennes Bruder Wilson Gonzales weiß, wie schwer Emilys Tod für Cheyenne war: "Es geht ihr immer noch sehr nah. Cheyenne hat oft gesagt, sie hätte so gerne, dass Emily Mavie kennengelernt hätte und auch bei der Hochzeit dabei sein würde", erzählte der 32-Jährige.

