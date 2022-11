Cheyenne Ochsenknecht: Therapie-Beichte! Der Promistatus hat sie kaputt gemacht

Wie sie jetzt bei dem "Deichmann Fashiontalk" verriet, hat sie das Leben in der Öffentlichkeit teilweise stark belastet: "Ich hatte auch schwierige Phasen", gestand sie. Mit professioneller Hilfe hat es Cheyenne dann aber schaffen können, mit dem Druck umzugehen: "Ich habe es mit Psychologen richtig gut hinbekommen. Man kann immer mit einer neutralen Person reden, die gibt einem immer Tipps", erklärte das Model.

Mittlerweile lebt Cheyenne zusammen mit ihrem Ehemann Nino und ihrer Tochter Mavie auf einem Hof in Österreich und hat gar nicht mehr das Bedürfnis, ständig auf Events unterwegs zu sein: "Je älter ich werde, desto mehr ziehe ich mich aus der Öffentlichkeit zurück, weil ich jetzt meine eigene Familie habe und wir unser eigenes Business haben, was nicht in der Öffentlichkeit steht", erklärt sie.

