Cheyenne Ochsenknecht & Nino Sifkovits: Nach Hochzeit - Jetzt zeigen sie es allen

Nicht nur die goldenen Hochzeitsringe, die die beiden nun stolz am Finger tragen, können sich sehen lassen, auch Cheyenne Ochsenknecht und Ehemann Nino strahlen in ihrem Trachten-inspirierten Look. Fans dürfen sich zudem wohl auch schon bald auf noch mehr Eindrücke der Hochzeit der beiden freuen, denn wie nun Natascha Ochsenknecht, sowie auch Cheyenne selbst in den Hashtags durchsickern ließ, wird die Zeremonie wohl Teil der zweiten Staffel ihrer Familien-Doku "Diese Ochsenknechts" sein.

Ob wohl auch Bruder Jimi Blue Ochsenknecht bereits an den nächsten Schritt mit seiner Laura denkt? Mehr zu seiner neuen Freundin erfährst du im Video: