Chris Broy: Hat er Eva betrogen? Jetzt äußert er sich zu den Vorwürfen

Vor wenigen Tagen haben Chris Broy und Eva Benetatou ihre Trennung bekannt gegeben. Kurz darauf berichtet die dunkelhaarige Schönheit in einem Interview, dass der Vater ihres ungeborenen Kindes sich während seiner Zeit in Thailand verändert hat. Sie vermutet sogar, dass er sich in seine "Promis unter Palmen"-Kollegin verguckt und sich deshalb von ihr getrennt hat. Die Vorwürfe will Chris so aber nicht akzeptieren...