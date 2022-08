Chris Broy: Ist Jenefer Riili seine neue Freundin? Jetzt packt Eva Benetatou aus!

Eva Benetatou packt aus

Während einer Instagram-Fragerunde wollen gleich mehrere Fans von Eva Benetatou in Erfahrung bringen, ob Jenefer die neue Freundin von Chris ist. "Mir ist es egal, ob Chris vergeben ist oder nicht, er soll glücklich werden", so die dunkelhaarige Schönheit. "Ich habe sie nicht kennengelernt und mein Sohn schon mal gar nicht. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass mir des Öfteren zu Ohren gekommen ist, sei sei Jenefer und wenn dem so ist, dann hat mich mein Bauchgefühl von Anfang an nicht getäuscht und eure Augen auch nicht. Ein falsches Spiel eben."

Mit dem Liebesleben ihres Ex-Freundes will Eva sich aber lieber nicht beschäftigen. "Das hat in meinem Leben nichts zu suchen. Ich bin glücklich, so wie es ist und sehr weit weg davon", stellt sie klar.

