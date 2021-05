Chris Broy: Morddrohungen nach der Trennung von Eva Benetatou

Chris wird attackiert

"Ob ihr mir glaubt oder nicht, es war keine einfache Entscheidung", verrät Chris nun auf seinem Instagram-Kanal. "Mit Hass erzeugt ihr nur noch mehr Hass. (...) Ich glaube, das ist das Letzte, was wir in dieser Welt brauchen." Von den Drohungen und bösen Kommentaren will der Reality-TV-Star sich nicht beirren lassen. "Diese Kommentare, diese Beleidigungen, diese Anfeindungen, diese Drohungen, die sagen mehr über euch aus als über mich", stellt er klar.

Bisher ist nicht klar, wie es zwischen Eva und Chris weitergehen wird. Natürlich wollen beide für ihr erstes gemeinsames Kind da sein, doch die dunkelhaarige Schönheit stellte auch klar, dass sie sich nicht vorstellen kann, eine Freundschaft mit ihrem Verflossenen zu führen...