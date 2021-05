Eva Benetatou & Chris Broy: War alles nur gelogen? Jetzt packt sie aus

Führten Eva und Chris eine harmonische Beziehung?

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Eva und Chris tatsächlich schon vorher Probleme in ihrer Beziehung hatten. "Alles wirkte so harmonisch bei euch", findet der Follower. "Wir hatten keine schwerwiegenden Probleme in unserer Beziehung", stellt Eva daraufhin klar. "'Probleme', die es in jeder Beziehung gibt, genauso wie liebevolle Momente. Ich hätte keine Zukunftspläne wie Hauskauf, größere Wohnung oder Auswanderung in Betracht gezogen, wenn unsere Beziehung auf der Kippe gestanden hätte."

Wären die Probleme wirklich so schlimm gewesen, hätte Eva auch nicht daran gedacht, eine Familie mit Chris zu gründen. "Vor seiner Reise nach Thailand war unsere kleine Welt in Ordnung und voller Vorfreude auf unsere baldige Familiengründung", erklärt sie geknickt. Doch warum hat Chris dann behauptet, es hätte schon lange Probleme gegeben? Die Antwort kennt wohl nur er selbst...

