Christian Kahrmann: Koma-Schock! Die Haut des TV-Stars platzte auf

Christian Kahrmann als "Benny Beimer"-Darsteller in der "Lindenstraße". Erst vor einigen Monaten hat er seine Mutter sowie seinen Vater an Corona verloren. "Meine Mutter Ute ist am 4. Juni verstorben. Sie hatte Krebs und dazu kam Corona", erzählte der Schauspieler damals im Interview mit "Bild". Und auch er selbst hatte die Krankheit und leidet noch immer unter den Folgen. "Ich kann zwar noch nicht joggen. Aber ich bin froh, dass ich nicht mehr auf den Rollator angewiesen bin", so der TV-Star.

