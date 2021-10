Christian Lindner: Liebes-Sensation! Der Politiker macht es offiziell

"Wir sind überglücklich", sagt Franca Lehfeldt in einem Interview mit RTL. Seit mehreren Jahren steht sie für RTL vor der Kamera und berichtet über größere politische Ereignisse. Trotz der Beziehung mit Christian Lindner stellt sie klar: Journalistisch bleibt sie unabhängig. "Da wir beide in der Öffentlichkeit stehen, ist es mir wichtig zu betonen, dass ich privat eigene Ansichten habe und auch als Journalistin unabhängig bin", erklärt Franca Lehfeldt. "Der transparente Umgang mit meinem Privatleben unterstreicht das. Deshalb habe ich auch in der Vergangenheit nicht über die FDP berichtet. Nach bestem Wissen und Gewissen werde ich meine Arbeit fortsetzen."