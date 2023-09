Christin Stark: Ehe-Fiasko nach dem Verschwinden!

Auf Facebook oder Instagram? Kein Lebenszeichen. Die Moderation ihrer "Schlager des Monats"? Absage wegen Krankheit. Live-Auftritte? Fehlanzeige. Auch an der Seite ihres Ehemannes Matthias Reim lässt Christin sich nicht blicken. Er dagegen steht ganz ohne seine Liebste auf der Bühne, urlaubte zuletzt sogar allein am Comer See.

Ganz normal? Nein, normal erscheint Christins Verschwinden von der Bildfläche den Fans schon lange nicht mehr. Schließlich sind sie anderes gewohnt. Zeiten, in denen die Sängerin sie regelmäßig auf den neusten Stand der Dinge brachte. Zurecht fragen sich Beobachter allmählich: Was ist denn da los? Ihre Vermutung: zwischen Kind, Kegel und Karriere wird der jungen Mama – Tochter Zoe ist jetzt eineinhalb – alles zu viel. Und sie braucht Zeit für sich, Zeit zum Durchatmen.

Ob das alles ist? Schließlich machten zuletzt Gerüchte um eine Ehekrise mit Matze die Runde. Auch, weil seine Karriere angeblich noch vor seiner kleinen Familie an erster Stelle steht. Und Christin? Die schweigt dazu...