Christina Dimitriou & Yasin Mohamed: Jetzt sollen es alle wissen!

Was geht denn da zwischen Christina Dimitriou und Yasin Mohamed? Nach dem Riesen-Drama mit ihrem Ex-Freund Aleks Petrovic in der letzten "Temptation Island VIP"-Staffel, in der er sich in eine Verführerin verliebt und mit ihr die Show verlassen hat, ist Christina nun wohl wieder in festen Händen: Ihr Neuer scheint Yasin Mohamed zu sein, der ebenfalls mit seiner Ex-Freundin Alicia Costa Pinhero an der "Normalo"-Staffel von "Temptation Island" 2021 teilnahm.

Kurz darauf kam Yasin mit Hendrik Stoltenbergs Ex Paulina Ljubas zusammen. Doch auch die Beziehung ging in die Brüche. Jetzt wurde er mit Christina turtelnd in Dortmund gesichtet!