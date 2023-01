Christina Luft: Große Sorge um die Tänzerin!

Große Sorge um Christina Luft! Eigentlich hat die Profitänzerin immer ein Lächeln auf den Lippen - doch jetzt zeigt sie sich ungewohnt nachdenklich auf Instagram und schreibt dazu: "Leidenschaft verändert alles". Viele Fans machen sich daher Sorgen um die 32-Jährige. "Bist du traurig oder hast du Kummer?", kommentiert ein Fan.

Aber was beschäftigt Christina wirklich? Sie und ihr Freund Luca Hänni müssten eigentlich auf Wolke sieben schweben. So verkündeten sie erst im letzten Jahr, gemeinsam ein Haus gekauft zu haben, wofür die Tänzerin sogar zu ihrem Liebsten in die Schweiz zog.

