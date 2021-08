Christina Luft: "Promi Big Brother"-Hammer

Via "Instagram" fordert Christina ihre Follower nun dazu auf, ihr ein paar Ideen zu liefern, an welchem TV-Format sie nochmal teilnehmen soll. So fragt Christina in die Runde: "Mich würde mal interessieren wo ihr mich als Nächstes sehen wollen würdet? Haut raus! Vielleicht schicken wir ja damit gemeinsam einen Wunsch ins Universum!" Das bei so einer Frage die Antworten ihrer treuen Fans nicht lange auf sich warten lassen, ist kaum verwunderlich. So kommentieren sie fleißig: "Bei deinem Podcastprojekt", "Auf der Tour" sowie "Natürlich bei 'Let's Dance' 2022". Ein Social-User wird jedoch ganz besonders konkret und wirft ins Rennen: "Bei 'Promi Big Brother'." Na das ist mal eine Ansage! Ob die schöne Freundin von Luca Hänni jedoch wirklich mit den anderen Promis in den "Container" ziehen würde? Wir können gespannt sein...