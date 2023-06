Christina Luft & Ex Evgeny Vinokurov: "Toxisch!" Sie enthüllt die heftige Wahrheit

Auf Instagram veröffentlicht der "Let’s Dance"-Star zwei Video, in denen die beiden auf einem Wettkampf tanzen, und schreibt dazu: "Unfassbar! Einfach fast 10 Jahre her! Gar nicht so schlecht her Specht für 2014!" Trotzdem hat Christina nicht nur gute Erinnerungen. "Ich muss aber echt lachen, wie toxisch das damals für mich war. Am Tag nach dem Turnier in China hat mich ein französischer Wertungsrichter echt 'fett' genannt. (...) Damals habe ich noch über sowas geheult und das war nicht besonders gesund für mich."