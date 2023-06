Christina Luft & Luca Hänni: Bitteres Hochzeitsupdate! Die Fans sind einfach nur traurig

Bei "Instagram" hatten die Fans der Profitänzerin jetzt nämlich die Möglichkeit, ihrem Idol ein paar Fragen zu stellen. Ein neugieriger Follower wollte dabei wissen, an welchem Tag Christina und Luca vor den Traualtar treten. Die Antwort der Beauty darauf fiel eindeutig aus. So gibt sie zu verstehen: "Gleich vorweg: Die Frage kommt sicher noch oft. Aber wir halten alles um unsere Hochzeit zunächst privat. Wir wollen den Tag nur mit uns und unseren Liebsten genießen." Autsch! Was für eine bittere Abfuhr! Ob sich Christina und Luca diese Entscheidung wohl nochmal überlegen werden? Wir können gespannt sein. Ansonsten können sich die Anhänger zumindest sicher sein, dass Christina und Luca nach ihrem großen Tag sicherlich ein paar Schnappschüsse teilen werden!