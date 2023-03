Christina Luft & Luca Hänni: Hurra, endlich ein Baby!

Luca war im Podcast "SI.Talk – der Podcast der Schweizer Illustrierten" zu Gast und plauderte offen über ihre Familienplanung: "Ich möchte gerne eine Family, wenn alles klappt. Grundsätzlich bin ich bereit dafür." Aktuell sei aber kein Baby in Planung. Der Grund: Er und Christina sind beruflich zu sehr eingespannt. Sie tanzt momentan bei "Let's Dance" übers Parkett. Er geht bald auf Club-Tour. Außerdem werden beide die Moderation von der Show "Young Artists – Best of Switzerland" übernehmen.