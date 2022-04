Christina Luft & Luca Hänni: Traurige Trennung! Sie ist am Boden zerstört

Christina vermisst Luca

"Luca ist gerade in der Schweiz auf Tour. Mein Schatz rockt die Schweiz und das ist auch gut so. Er würde mich natürlich gerne hier bei 'Let's Dance' unterstützen und ich ihn natürlich total gerne auf Tour in der Schweiz. Normalerweise kollidieren unsere Termine nicht. Wir kriegen das besser hin. Aber jetzt drücken wir uns beide aus der Ferne die Daumen", berichtet Christina in ihrer Instagram-Story.

Mittlerweile haben die beiden sich schon seit einem Monat nicht gesehen. So lange waren sie noch nie voneinander getrennt!"Als Luca freihatte, hatte er leider einen kleinen Magen-Darm-Virus bekommen und konnte mich nicht besuchen kommen. Ich kann auch nicht weg, weil wir samstags den Dreh hatten für den Jury-Teamtanz. Wir vermissen uns schrecklich, aber das kriegen wir auch noch hin", ist sie sich sicher. "Wir vermissen uns sehr. Aber ganz bald sehen wir uns wieder."