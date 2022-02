Luca Hänni: Tränen-Beichte! So hat er Christina Luft noch nie erlebt

Von Eifersucht keine Spur

Eifersüchtig ist Luca deshalb nicht. Ganz im Gegenteil! Er kann kaum glauben, was er da sieht. "Ich hatte fast ein bisschen Pipi in den Augen, wenn sie da so tanzt – ich habe das noch nie von außen so betrachten können", schwärmt er im Gespräch mit "RTL". Und auch Christina hat nur Augen für ihren Luca. "Wir hätten niemals gedacht, dass wir in zwei Jahren hier stehen und so glücklich sind, das ist einfach Wahnsinn!"

Wenn sie nicht gerade mit Mike einen neuen Tanz probt, plant sie ihren Umzug in die Schweiz. "Ich wandere aus, das ist 'ne richtig große Sache", freut sie sich. "Es ist ein anderes Land, es ist eine andere Mentalität, es ist auch eine andere Sprache für mich. Alles neu und super aufregend."

Aber zum Glück greift Luca ihr während dieser intensiven Zeit unter die Arme. "Es ist so angenehm, dass ich jemandem in meinem Rücken habe, der immer für mich da ist", so Christina. Hach!

