Christina Luft & Mike Singer: Eifersucht? Freundin Sophie setzt ein klares Zeichen!

Bei "Let's Dance" kommen die Tanzpaare sich sehr nah. Sie verbringen beim Training täglich viele Stunden miteinander und so manch ein Teilnehmer hat sich dabei schon verliebt. Wir erinnern uns an Massimo Sinató und Rebecca Mir... oder auch an Christina Luft und Luca Hänni! Was sagt also Mike Singers Freundin dazu, dass er täglich so viele Stunden mit seiner hübschen Tanzpartnerin verbringt?