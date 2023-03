Chryssanthi Kavazi: Drama hinter den "Let's Dance"-Kulissen! Mann Tom Beck schlägt Alarm

Schon in der Sendung gestand Chryssanthi, dass die Nervosität vor jeder Live-Show ihr schon einige schlaflose Nächte beschert hat. Und auch die schlechten Jury-Bewertungen knabbern an ihrem Selbstbewusstsein. Ihr Ehemann Tom Beck macht sich große Sorgen. "Ich weiß, wie krass Chryssanthi mit dieser Nervosität kämpft, sie ist ja ein absolutes Wrack. Das Lampenfieber kriegt sie nicht in den Griff", schreibt der Schauspieler auf Instagram. Lässt sich nur hoffen, dass es diesen Freitag besser für Chryssanthi läuft. Ein kleines Erfolgserlebnis würde den "GZSZ"-Star sicherlich wieder aufbauen...

