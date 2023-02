Chryssanthi Kavazi: Kinder, Alter & Restaurant! Alles über den GZSZ-Star

Von Timur Ülker über Susan Sideropoulos bis hin zu Valentina Pahde – viele Kollegen und Kolleginnen der 34-jährigen Berlinerin sind bei "Let’s Dance" schon übers Tanzparkett gewirbelt und haben es weit geschafft. "Chrissa" war sogar schon einmal zu Besuch beim Training, als ihre beste Freundin und Schauspielkollegin Valentina 2020 den zweiten Platz absahnen konnte.

Die am 28. Januar 1989 geborene Deutsch-Griechin verrät im RTL "Let’s Dance"-Podcast: "Für mich ist die Teilnahme bei 'Let’s Dance' wirklich ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht. Ich habe riesengroßen Respekt vor der Herausforderung und möchte natürlich so lange wie möglich durchhalten. Ich bin mehr als ready und habe Lust an meine Grenzen zu gehen. Das wird eine tolle Erfahrung."